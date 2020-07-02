КИЕВ, 2 июл /ПРАЙМ/. Глава компании "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон прогнозирует, что транзит газа из России в 2020 году составит 55-57 миллиарда кубометров при забронированных 65 миллиардах кубометров мощностей.

"Суммарный объем транзита с начала года составил 25 млрд кубометров. Наш прогноз — до конца года транзит составит 55-57 млрд кубометров при забронированных 65 млрд кубометрах мощностей", — написал Макогон в своем Facebook.

Россия и Украина 20 декабря 2019 года подписали протокол по газовому сотрудничеству, который включает договоренности об урегулировании юридических разногласий. В их рамках "Газпром" уже выплатил "Нафтогазу" 2,9 миллиарда долларов по вынесенным решениям Стокгольмского арбитража.

Кроме того, Россия и Украина вечером 30 декабря 2019 года подписали пакет соглашений по продолжению транзита газа через Украину, в том числе транзитный контракт на пять лет. По нему "Газпром" гарантирует прокачку 65 миллиардов кубометров газа в первый год и по 40 миллиардов кубометров в последующие четыре года. По словам президента Украины Владимира Зеленского, Киев рассчитывает получить за это период доход минимум в 7 миллиардов долларов.