САМАРА, 3 июл /ПРАЙМ/. Предельно допустимая концентрация (ПДК) газа на месте повреждения незаконной врезки в газопровод в Самарской области не превышена, сообщает пресс-служба ГУМЧС по региону.

Ранее сообщалось, что в четверг в 16.25 спасателям поступило сообщение о том, что во время земляных работ аварийной бригадой АО "Нефтегорский газоперерабатывающий завод" была повреждена незаконная врезка в технологический газопровод низкого давления диаметром 377 миллиметров, располагающаяся километром южнее населенного пункта Верхняя Подстепновка в Волжском районе. В настоящее время, по данным ГУМЧС, проводится эвакуация более 1,6 тысячи жителей поселка.

"Лабораторией предприятия проводятся замеры концентрации газа, к месту направлена химико-радиометрическая лаборатория, предельно допустимой концентрации в воздухе не превышено", — говорится в сообщении.

Ранее пресс-служба ГУМЧС по региону сообщила, что ограничено движение транспорта по Южному шоссе от улицы Утевская до Стромиловского шоссе. По данным ведомства, проводится отжиг газа в технологическом колодце в районе населенного пункта Лопатино микрорайона Волжский, также ведутся работы по подготовке к отжигу газа в технологическом колодце в районе северного кладбища Новокуйбышевска.

В Нефтегорском ГПЗ ранее проинформировали, что ведутся работы по ликвидации отказа продуктопровода низкого давления, их планируется завершить в кратчайшие сроки.