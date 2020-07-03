ТОКИО, 3 июл — ПРАЙМ. Япония начинает рассматривать вопрос об отказе от теплоэлектростанций, работающих на угольном сырье, об этом на пресс-конференции в Токио заявил министр экономики, торговли и промышленности страны Хироси Кадзияма.

"Для реализации безуглеродного общества необходимо отказаться от неэффективной угольной тепловой энергии и стремиться к превращению возобновляемой энергии в основной источник энергии, исходя из этого необходимо внедрить новую систему, рассмотрение которой и начнется в течение этого месяца", — приводит слова министра телеканал NHK.

В недрах министерства будет создана комиссия экспертов, которой предстоит разработать план сокращения электростанций старого типа, работающих на угле, на 90% к 2030 году. Таким образом, демонтажу подлежат около 100 старых ТЭС.

"Мы намерены рассмотреть создание такой системы, которая позволила бы к 2030 году, сохраняя стабильное энергообеспечение, отказаться от неэффективной угольной электроэнергии, а также пересмотреть коренным образом правила использования линий электропередач для ускорения внедрения возобновляемых видов энергии", — сказал министр.

По данным на 2018 год, тепловые угольные электростанции занимают в энергетике страны 31%. В то же время, предположительно, будет разрешено использование более современных угольных ТЭС с пониженным выбросом диоксида углерода, так как они снижают риск крупномасштабных отключений электроэнергии после стихийных бедствий.