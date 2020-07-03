САМАРА, 3 июл /ПРАЙМ/. Эвакуация 1,6 тысячи жителей поселка в Самарской области, рядом с которым была повреждена незаконная врезка в газопровод, завершена, сообщил в пятницу губернатор региона Дмитрий Азаров.

В четверг в 16.25 спасателям поступило сообщение о том, что во время земляных работ аварийной бригадой Нефтегорского газоперерабатывающего завода была повреждена незаконная врезка в технологический газопровод низкого давления диаметром 377 миллиметров, располагающаяся километром южнее населенного пункта Верхняя Подстепновка в Волжском районе, была объявлена эвакуация более 1,6 тысячи жителей поселка.

"Чтобы исключить малейшую угрозу для людей, провели оповещение и эвакуацию жителей… Всего на территории проживают 1,6 тысячи человек, по докладу главы района эвакуация завершена", — написал Азаров на своей странице в Instagram.

Он уточнил, что многие уехали к родственникам или домой с дачных участков. Кроме того, в местных доме культуры и школе развернули пункт временного размещения на 300 человек, туда доставили 89 жителей поселка. Еще 13 человек от эвакуации отказались, о них заботятся на месте.

Ранее ГУМЧС по региону сообщила, что из-за работ на газопроводе ограничено движение транспорта по Южному шоссе от улицы Утевская до Стромиловского шоссе. По данным ведомства, предельно допустимая концентрация газа на месте повреждения незаконной врезки в газопровод не превышена, погибших и пострадавших в результате инцидента нет, проводится отжиг газа в двух технологических колодцах. По словам Азарова, после завершения отжига начнутся аварийно-восстановительные работы.