КАИР, 3 июл /ПРАЙМ/. Египет, Судан и Эфиопия при посредничестве Африканского союза (АС) возобновили переговоры о достижении соглашения по строящейся эфиопской плотине "Возрождение" ("Ан-Нахда"), сообщило суданское информационное агентство SUNA.

"Переговоры по плотине "Ан-Нахда" между Египтом, Эфиопией и Суданом возобновлены в пятницу в формате видеоконференции при посредничестве ЮАР, председательствующей в Африканском союзе", — сообщило агентство со ссылкой на заявление министерства водных ресурсов и ирригации Судана.

В июне после трехмесячного перерыва в переговорах Египет, Судан и Эфиопия договорились о создании комитета с участием технических специалистов и экспертов в области права из трех стран, а также представителей АС и международных организаций-наблюдателей за переговорами, чтобы выработать итоговый документ по плотине. Аддис-Абеба обязалась не начинать заполнение плотины без такого документа.

Египет ранее официально обратился к Совету Безопасности ООН с просьбой вмешаться в ход переговоров по строящейся плотине, чтобы избежать односторонних шагов со стороны Аддис-Абебы. Каир заявил, что пошел на такой шаг из-за "забуксовавших" переговоров в связи с "непозитивной" позицией Эфиопии и отсутствием у нее "политического желания".

Эфиопия реализует крупномасштабный проект строительства плотины "Ан-Нахда" ("Возрождение") на Голубом Ниле с 2012 года. Ее запуск, по мнению экспертов, неминуемо приведет к нехватке воды в Судане и Египте, расположенных ниже по течению. С начала стройки три страны провели уже более десятка встреч с целью урегулировать вопросы распределения воды и запуска нового объекта, но разногласия остаются.

По данным местных СМИ, строительство плотины, которая призвана стать "крупнейшим гидроэнергетическим проектом в Африке", завершено более чем на 74%. Полностью строительство планируется завершить в 2023 году. В начале марта глава МИД Эфиопии Геду Андаргачев заявил, что заполнение плотины начнется в июле, и к концу месяца водохранилище должно содержать 4,9 миллиарда кубометров воды, производство электроэнергии начнется в феврале-марте 2021 года.