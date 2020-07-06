МОСКВА, 6 июл /ПРАЙМ/. Газопровод "Ямал-Европа", по которому осуществляется транзит российского газа через Польшу в Германию, будет остановлен на плановое техобслуживание с 6 по 11 июля, свидетельствуют данные газотранспортного оператора Gascade, принимающего газ на территории ФРГ.

Прием газа в пункте Мальнов на польско-германской границе прекратится 6 июля в 6.00 по местному времени и будет возобновлен 11 июля в 6.00.

Контракт на транзит российского газа через территорию Польши истек 16 мая, и с 17 мая прокачка по польскому отрезку "Ямала-Европы" проходит только по результатам аукционов. На июнь мощности были забронированы на 94% и ежедневно использовались в полном объеме. На третий квартал было зарезервировано 80% мощностей газопровода.

Официальный представитель "Газпрома" Сергей Куприянов сообщал, что, несмотря на истечение транзитного контракта с Польшей, поставки российского газа через страну так или иначе будут продолжаться, "Газпром" будет использовать этот маршрут "по потребности". В свою очередь, уполномоченный правительства Польши по вопросам энергетической инфраструктуры Петр Наимский заявлял, что страна ожидает сохранения объемов поставок российского газа через ее территорию.