ВАШИНГТОН, 6 июл /ПРАЙМ/. Американский поставщик электроэнергии Dominion Energy объявил в воскресенье, что продает свой газовый бизнес холдингу Berkshire Hathaway инвестора Уоррена Баффета.

Dominion продает бизнес по транспортировке и хранению газа холдингу Баффета за 9,7 миллиарда долларов. В сделку входит 25-процентная доля в терминале СПГ в Мэриленде, хотя Dominion сохранит в терминале блокирующий пакет.

Ранее в воскресенье Dominion с партнером Duke Energy отказались от проекта крупного газопровода Atlantic Coast Pipeline (ACP), который закрыт на фоне неопределенности с ценами и регулированием. По заявлению энергокомпаний, 8-миллиардный газопровод не оправдывает себя на фоне многочисленных задержек и исков защитников природы, владельцев земли и местных жителей. Партнеры отказались от проекта, несмотря на крупную победу в Верховном суде, который разрешил строительство ACP под Аппалачской тропой — пешеходным маршрутом через горы атлантического побережья США, который тянется на 3,5 тысячи километров от Джорджии до Мэна.