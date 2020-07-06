ВАШИНГТОН, 6 июл /ПРАЙМ/. Минэнерго США винит "экологическое лобби" в срыве проекта газопровода Atlantic Coast Pipeline (ACP), заявил министр энергетики Дэн Бруйетт.

В воскресенье Dominion Energy с партнером Duke Energy отказались от проекта крупного газопровода АСP на фоне неопределенности с ценами и регулированием. По заявлению энергокомпаний, газопровод стоимостью более 8 миллиардов долларов не оправдывает себя на фоне многочисленных задержек и исков защитников природы, владельцев земли и местных жителей. Партнеры отказались от проекта, несмотря на крупную победу в Верховном суде, который в июне разрешил строительство ACP под Аппалачской тропой — пешеходным маршрутом через горы атлантического побережья США, который тянется на 3,5 тысячи километров от Джорджии до Мэна.

"Хорошо финансируемое экологическое лобби обструкционистов преуспело в том, чтобы "убить" Atlantic Coast Pipeline. (Этот газопровод) мог снизить стоимость энергии для потребителей в Северной Каролине и Виргинии, дав им доступные по цене, обильные и надежные поставки природного газа из аппалачского региона", — заявил Бруйетт.

По его словам, проект создал бы тысячи рабочих мест. Министр также посетовал, что организаторы проекта Dominion Energy и Duke Energy сочли проект экономически нецелесообразным из-за постоянных судебных исков, с которыми они сталкивались при планировании газопровода.