ВЛАДИВОСТОК, 6 июл /ПРАЙМ/. Погрузка и грузооборот выросли с начала года на Дальневосточной железной дороге, увеличился объем погруженной нефти и нефтепродуктов, сообщает пресс-служба ДВЖД.

"Погрузка за шесть месяцев 2020 года составила 23 миллиона 238 тысяч тонн, что на 0,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года", — говорится в сообщении.

На дороге погружено 8 миллионов тонн каменного угля (-3,5% к 1 полугодию 2019 года), 5,5 миллионов тонн нефти и нефтепродуктов (+14,6%), 1,7 миллиона тонн лесных грузов (-19,6%),1,4 миллиона тонн руды железной и марганцевой (+14,5%),1 миллион тонн строительных грузов (-1,7%), 509 тысяч тонн цемента (-9,1%), 242 тысячи тонн промышленного сырья и формовочных материалов (+61,5%).

Грузооборот с начала 2020 года составил 110,6 миллиарда тарифных тонно-км, что на 3% больше показателя прошлого года, грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии – 144,2 миллиарда тонно-км (+3,1%).

В июне погрузка выросла на 12,8% — до 3,935 миллиона тонн. Грузооборот за июнь 2020 года увеличился на 7,5% — до 18,2 миллиарда тарифных тонно-км.