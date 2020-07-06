КРАСНОЯРСК, 6 июл — ПРАЙМ. Специалисты собрали за сутки 50 кубических метров топливно-водяной смеси на месте аварии на ТЭЦ в Норильске, всего с начала работ собрано 33 237 кубометров, сообщил журналистам представитель оперативного штаба.

"За сутки собрано топливно-водяной смеси 50 кубометров (всего 33 237 кубометров)", — сказал представитель оперштаба.

По его словам, в места складирования на территории ТЭЦ-3 вывезено 3 100 тонн загрязненного поверхностного грунта (всего 185 102 тонн). Обработано сорбентом 0,5 километра береговой линии.

На ликвидации чрезвычайной ситуации работают 348 человек и 174 единицы техники, из них от МЧС России 11 человек и три единицы техники. Авиационная группировка – три воздушных судна.

Один из резервуаров хранения дизтоплива на ТЭЦ-3 (принадлежит АО "НТЭК", входящему в группу "Норильский никель") в Норильске 29 мая получил повреждения из-за резкой просадки опор фундамента, произошло ЧП с утечкой около 21 тысячи тонн топлива. "Норникель" считает основной причиной аварии потепление в условиях вечной мерзлоты, которое привело в движение опоры под топливными цистернами. На территории Красноярского края введен режим ЧС федерального уровня. МЧС сообщило о локализации разлившегося топлива. Было возбуждено уголовное дело по ряду статей УК РФ.