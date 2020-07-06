МОСКВА, 6 июл — ПРАЙМ. Бензин на АЗС в Москве на прошлой неделе подорожал у шести компаний из десяти, включая "Роснефть" и "Газпром нефть", следует из статистики Московской топливной ассоциации (МТА).

Средняя цена бензина марки Аи-92 на АЗС Москвы выросла на 8 копеек — до 43,33 рубля за литр, Аи-95 — на 9 копеек, до 47,62 рубля за литр, Аи-98 — на 20 копеек, до 53,85 рубля за литр. Дизельное топливо в этот период подорожало на 6 копеек — до 47,77 рубля за литр.

Стоимость топлива также выросла на автозаправках ТНК-Столица (входит в "Роснефть") и "Петрол Комплекс". "Вемес" (бренд ЕКА) поднял цену только на бензин марки Аи-98, Shell — только на бензин Аи-92.

Бензин марки Аи-92 на АЗС "Газпром нефти" подорожал на 18 копеек — до 42,69 рубля за литр, "Роснефти" — также на 18 копеек, до 42,74 рубля за литр. Цена на Аи-95 у "Газпром нефти" выросла на 15 копеек — до 47,12 рубля за литр, у "Роснефти" — на 24 копейки, до 47,08 рубля за литр. Стоимость Аи-98 на АЗС "Газпром нефти" увеличилась на 21 копейку — до 53,36 рубля за литр, "Роснефти" — на 45 копеек, до 53,38 рубля за литр.

Дизельное топливо на АЗС "Газпром нефти" на прошлой неделе подорожало на 12 копеек — до 47,28 рубля за литр, а "Роснефти" — на 11 копеек, до 47,52 рубля за литр.

На остальных автозаправках Москвы цена на топливо не изменилась.