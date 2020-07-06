МОСКВА, 6 июл — ПРАЙМ. Мощности польского участка газопровода "Ямал-Европа" на следующий газовый год забронированы на 89%, следует из данных оператора ГТС Польши Gas-system.

По итогам проведенного в понедельник аукциона, на новый газовый год (с 1 октября текущего года до 1 октября следующего) было зарезервировано 34,04 миллиона киловатт-часов — почти весь выставленный на торги объем. Таким образом, на этот период забронировано примерно 89% мощности газопровода.

Контракт на транзит российского газа через территорию Польши истек 16 мая, и с 17 мая прокачка по польскому отрезку "Ямала-Европы" проходит только по результатам аукционов. На июнь мощности были забронированы на 94% и ежедневно использовались в полном объеме. На третий квартал было зарезервировано 80% мощностей газопровода.

Официальный представитель "Газпрома" Сергей Куприянов сообщал, что, несмотря на истечение транзитного контракта с Польшей, поставки российского газа через страну так или иначе будут продолжаться, "Газпром" будет использовать этот маршрут "по потребности". В свою очередь, уполномоченный правительства Польши по вопросам энергетической инфраструктуры Петр Наимский заявлял, что страна ожидает сохранения объемов поставок российского газа через ее территорию.