ВАШИНГТОН, 6 июл — ПРАЙМ. Министр энергетики США Дэн Бруйетт в понедельник подпишет разрешение на экспорт сжиженного природного газа с еще одного объекта энергетической инфраструктуры, говорится в сообщении минэнерго.

"Сегодня… министр энергетики США Дэн Бруйетт примет участие в церемонии подписания, в результате чего будет разрешен экспорт СПГ с нового исторического объекта энергетической инфраструктуры", — сказано в сообщении в Twitter-аккаунте ведомства.