Глава минэнерго США подпишет разрешение на экспорт СПГ с нового объекта
ВАШИНГТОН, 6 июл — ПРАЙМ. Министр энергетики США Дэн Бруйетт в понедельник подпишет разрешение на экспорт сжиженного природного газа с еще одного объекта энергетической инфраструктуры, говорится в сообщении минэнерго.
"Сегодня… министр энергетики США Дэн Бруйетт примет участие в церемонии подписания, в результате чего будет разрешен экспорт СПГ с нового исторического объекта энергетической инфраструктуры", — сказано в сообщении в Twitter-аккаунте ведомства.
https://1prime.ru/energy/20200706/831732278.html