ВАШИНГТОН, 6 июл /ПРАЙМ/, Алексей Богдановский. Компания Energy Transfer LP, оператор нефтепровода Dakota Access на севере США, заявила, что обжалует судебный запрет на работу трубопровода.

Суд ранее постановил, что выданное властями разрешение на строительство нефтепровода не соответствовало стандартам законодательства в сфере охраны природы. Более того, суд счел нарушение настолько существенным, что дальнейшую работу нефтепровода до его устранения признал невозможной. Нефтепровод предписано закрыть в течение 30 дней.

"Суд принял необдуманное решение, которое нужно быстро исправить", — говорится в заявлении компании.

По ее мнению, судья превысил свои полномочия, распорядившись закрыть нефтепровод после трех лет работы из-за предполагаемых проблем с лицензированием.

"Мы намерены немедленно подать ходатайство о приостановке решения. Если ходатайство не будет удовлетворено, мы будем добиваться приостановки решения через ускоренную апелляцию в суде высшей инстанции", — говорится в заявлении компании.

Компания заявляет, что экономические последствия от закрытия нефтепровода будут очень велики — будут потеряны миллиарды долларов. Компания также утверждает, что нефтепровод безопасен и критически важен для энергетической инфраструктуры страны.

Нефтепровод Dakota Access поставляет нефть с нефтяных полей Северной Дакоты, где ее добывают методом фракинга, к распределительному хабу в Иллинойсе.

Нефтепровод стоимостью около 4 миллиардов долларов на протяжении ряда лет вызывал протесты племен, по территории которых проходил. Племя сиу доказывало, что трубопровод ставит под угрозу его водные ресурсы и проходит по культурно значимым землям.

Решение суда — это очередное поражение для энергетической отрасли и администрации Дональда Трампа, стремящейся облегчить строительство энергетической инфраструктуры. Накануне компании Dominion Energy с партнером Duke Energy отказались от проекта крупного газопровода АСP на фоне многочисленных исков и неопределенности с ценами и регулированием. Минэнерго обвинило в закрытии проекта "экологическое лобби".