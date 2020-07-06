ВАШИНГТОН, 6 июл /ПРАЙМ/, Алексей Богдановский. Акции компании-оператора нефтепровода Dakota Access падают более чем на 10% на приостановке работы нефтепровода.

По состоянию на 22:30 мск акции Energy Transfer LP упали на 10,23%, до 6,32 доллара за акцию.

Суд в Вашингтоне в понедельник распорядился остановить работу нефтепровода Dakota Access по иску индейских племен, через чью территорию он проходит. Компания обещала обжаловать это решение. Нефтепровод работает уже три года, но суд постановил, что лицензирование его строительства было осуществлено с нарушениями.

Решение суда — это очередное поражение для энергетической отрасли и администрации Дональда Трампа, стремящейся облегчить строительство энергетической инфраструктуры. Накануне было официально объявлено о провале проекта крупного газопровода ACP на фоне многочисленных исков.