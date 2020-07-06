КИЕВ, 6 июл /ПРАЙМ/. Национальный совет реформ намерен разработать кодекс пользования недрами Украины, заявил в понедельник глава исполкома совета Михаил Саакашвили.

"На следующих заседаниях (Нацсовета реформ – ред.) мы хотим сделать кодекс пользования недрами", — сказал Саакашвили в интервью телеканалу "Украина 24".

Он отметил, что на Украине большие запасы нефти и газа, а также есть редкие металлы, в частности бериллий. Также, по его данным, в стране находится 20% мировых залежей титана.

"Это такое богатство. Весь мир сейчас рвется в космос, но не полетишь ты в космос без титана и пятая часть всех залежей в мире на Украине, а зарабатывают на этом Россия и Казахстан. За 30 лет Украина не научилась перерабатывать… Мы должны (разработать – ред.) кодекс недропользования", — отметил он.

Кроме того Саакашвили отметил, что также хочет заняться реформированием системы здравоохранения на Украине.

Первый этап медицинской реформы на Украине стартовал сразу же после смены правительства в августе 2019 года. За это время новый минздрав перевел финансирование с учреждений на конкретные медицинские услуги и создал онлайн-инструмент "Доступные лекарства", который находит аптеки в радиусе семи километров от больниц.

Второй этап медицинской реформы стартовал 1 апреля, несмотря на распространение коронавируса COVID-19. Системные изменения проходят на уровне поликлиник и больниц по всей стране. Власти обещают, что деньги начнут "ходить за пациентом" и за большинство медицинских услуг заплатит государство. Согласно реформе, медуслуги, от которых зависит жизнь человека, теперь на Украине будут полностью бесплатными. К примеру, государством будут оплачиваться роды и помощь новорожденным, лечение сердечно-сосудистых заболеваний и инсульта, а также диагностика онкологических заболеваний. Будет реформирована служба экстренной помощи – вызов скорой останется бесплатным, а решать, куда везти пациента, теперь будет диспетчер.

Ранее глава минздрава Максим Степанов заявил, что из-за второго этапа медицинской реформы преподаватели университетов потеряли возможность лечить пациентов, кроме того, по его мнению, страна вскоре может остаться без новых докторов. Реформа привела к существенному уменьшению финансирования медучреждений, что уже делает невозможным предоставление полноценной помощи пациентам в некоторых направлениях медицины, заявила замминистра здравоохранения Ирина Микичак.