МОСКВА, 7 июл — ПРАЙМ. Экспорт нефти из России в денежном выражении в мае упал в 2,7 раза по сравнению с маем прошлого года — до 3,604 миллиарда долларов, свидетельствуют данные Федеральной таможенной службы (ФТС).

При этом в физическом выражении экспорт нефти в мае вырос на 1% в годовом исчислении и составил 19,261 миллиона тонн.

В денежном выражении показатель сократился из-за падения цен на нефть в отчетном периоде. Так, по данным Минфина РФ, средняя цена на нефть марки Urals, основной товар российского экспорта, за май выросла по отношению к апрелю на 70%, но оказалась в 2,3 раза меньше аналогичного показателя прошлого года, составив 31,03 доллара за баррель. В мае 2019 года средняя цена Urals составляла 70,93 доллара за баррель.

Согласно данным ФТС, экспорт нефти РФ в денежном выражении в мае по отношению к "черному апрелю" 2020 года снизился на 19%, а в физическом — на 11,7%.

В целом за январь-май экспорт нефти снизился на 3,3% по отношению к аналогичному периоду прошлого года — до 104,44 миллиона тонн, а в денежном выражении — на 32,6%, до 33,677 миллиардов долларов.

Экспорт нефтепродуктов в мае вырос на 10,8% в годовом исчислении — до 12,1 миллиона тонн, в денежном выражении – упал вдвое, до 2,673 миллиарда долларов. По отношению к апрелю экспорт нефтепродуктов вырос на 10%, в денежном выражении — снизился на 16%.

В январе-мае экспорт нефтепродуктов вырос на 1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 60,143 миллиона тонн, а в денежном выражении — на 23,3%, до 22,192 миллиарда долларов.

ГАЗ

Доходы "Газпрома" от экспорта трубопроводного газа за первые пять месяцев текущего года снизились на 52,6% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года — до 9,687 миллиарда долларов, свидетельствуют данные Федеральной таможенной службы (ФТС).

В целом экспорт такого газа в январе-мае снизился на 23,3% — до 73 миллиардов кубометров.

В мае доходы компании от экспорта газа уменьшились на 14,9% по сравнению с апрелем, до 1,123 миллиарда долларов. Объемы экспорта в мае снизились в месячном выражении на 1,7%, до 11,9 миллиарда кубометров. Таким образом, доходы от экспорта газа в мае упали на 61,1% по сравнению с маем прошлого года, а объемы экспорта снизились на 24,2% в годовом выражении.

Согласно законодательству РФ, правом на экспорт трубопроводного газа обладает только "Газпром".

УГОЛЬ

Доходы РФ от экспорта каменного угля в январе-мае 2020 года сократились по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 34,2% и составили 4,75 миллиарда долларов, следует из материалов Федеральной таможенной службы (ФТС).

При этом в физическом выражении объем экспорта угля из РФ за первые пять месяцев снизился в годовом исчислении на 15,3% — до 72,254 миллиона тонн.

В мае на экспорт было поставлено 15,674 миллиона тонн угля (рост по сравнению с апрелем на 32,2%) на общую сумму 1,022 миллиарда долларов (рост на 28%).

В 2019 году на экспорт было поставлено 205,394 миллиона тонн угля (рост на 2,9% к 2018 году) на общую сумму 15,987 миллиарда долларов (снижение на 6,2%).

ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ

Экспорт электроэнергии из России в мае сократился в 2,9 раза в годовом выражении, до 581,2 миллиона кВт.ч против 1,66 миллиарда кВт.ч в мае 2019 года, сообщает служба.

При этом сокращение экспорта в мае по сравнению с апрелем 2020 года составило 35,4%. В январе-мае экспорт упал на 48,4% по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года — до 4,31 миллиарда кВт.ч.

Доходы от экспорта электроэнергии в январе-мае уменьшились на 56,9%, до 171,5 миллиона долларов. В то же время в мае этот показатель снизился на 26,4% по сравнению с апрелем — до 23,8 миллиона долларов.

Импорт электроэнергии в РФ за январь-май 2020 года сократился на 19,8%, до 522,9 миллиона кВт.ч в натуральном выражении, в денежном — снизился на 14,7%, до 10 миллионов долларов.

При этом в мае импорт электроэнергии в физическом выражении вырос по отношению к апрелю на 36,2% и составил 119,6 миллиона кВт.ч, а в денежном выражении увеличился на 46,1%, до 2,1 миллиона долларов.