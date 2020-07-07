БЕЙРУТ, 7 июл — ПРАЙМ, Михаил Алаеддин. Жители Ливана и государство в целом испытывают дефицит электроэнергии на фоне финансового, экономического и политического кризиса. Перспектив по решению проблем в ближайшем будущем не наблюдается. На сегодняшний день можно говорить о промежуточных решениях для частичного удовлетворения повседневных потребностей населения в электричестве, рассказал РИА Новости осведомленный источник в Ливанской государственной энергокомпании.

Дефицит электроэнергии наблюдается в Ливане около 30 лет. Государственное электричество подавалось в жилые дома по несколько часов в день, в зависимости от региона, по установленному графику. В последние дни жители даже крупных городов, включая Бейрут, стали получать электричество два часа в сутки. Частные электрогенераторы также стали делать технические отключения в связи с увеличением на них нагрузки. Отсутствие электроэнергии, особенно в летний период, уже вызвало волнения в крупных населенных пунктах.

МНОГОСЛОЙНАЯ ПРОБЛЕМА

"В Ливане это политический вопрос, который соприкасается с интересами мафиозных структур. В том числе незаинтересованных (в решении кризиса – ред.) сторон, в лице картелей, которые поставляют дизтопливо и нефть на ливанский внутренний рынок. А здесь на рынке дефицит компенсируется частными дизель-генераторами, которые тоже заинтересованы в этом кризисе ради собственной выгоды, и третья сторона — это политическая, связанная опять же с личной выгодой — это часть коррупционной системы Ливана", — рассказал сотрудник госкомпании.

По словам собеседника агентства, технически проблему в Ливане решить можно. Ситуация усугубилась после того, как компетентными органами была выявлена схема по поставкам нефтепродуктов низкого качества, которые не соответствовали условиям в тендерной документации.

Договор был заключен с алжирской государственной топливной компанией на поставку определенных нефтепродуктов хорошего качества по выгодной цене. На фоне скандала в СМИ компания отказалась делать поставки, в связи с чем появился дефицит на рынке. "На сегодняшний день договорились, что эта компания выполнит свои обязательства по поставкам до конца года. На этой неделе ожидается прибытие двух танкеров", — добавил источник. При этом у Ливана есть договор и с кувейтской компанией, но только на поставку дизтоплива, объемы которого не могут компенсировать запрос ливанского рынка.

БАНКОВСКИЙ КРИЗИС

"Вторая проблема заключается в том, что ливанской центробанк и США не пропускают денежные транзакции ливанских компаний за новые поставки. Кабинет министров никак не может решить эту задачу. Поэтому, как итог, у нас заканчиваются нефтепродукты", — отметил источник.

По словам сотрудника энергокомпании, электростанции в Ливане работают на дизтопливе, которое поставляется из Кувейта, но оно необходимо для электрогенераторов и для внутреннего рынка. У частных компаний закупать возможности нет, особенно после падения курса ливанского фунта к доллару, расходы компаний относительно старых цен сильно выросли, даже при учете гарантий государства на компенсацию части этих перерасходов. "Поднимать цены на электричество в Ливане никто не готов, так как в сегодняшней ситуации это может вызвать очередной общественный взрыв", — подчеркнул он.

Ливанские банки с октября 2019 года практически заморозили все валютные счета вкладчиков. На сегодняшний день ни частные лица, ни компании не могут осуществлять банковские переводы за границу или снимать валюту со своих счетов. При этом цена за доллар выросла на черном рынке до 9000 тысяч фунтов, в то время как официальный курс удерживается Центробанком на полутора тысячах.

Финансово-экономический кризис вынудил многих представителей малого и среднего бизнеса приостановить свою деятельность, что привело к большому росту безработицы и ухудшению криминогенной обстановки в стране.

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ

Отвечая на вопрос о поставках электроэнергии из Сирии, при учете того, что данная практика уже есть, но может быть прекращена из-за новых санкций США, собеседник агентства пояснил, что объем поставляемого электричества покрывает лишь часть общей потребности страны и ливанская электросеть без модернизации технически не в состоянии принимать необходимые объемы.

"Мы действительно брали электричество у Сирии, но во-первых, платили мы в долларах и это недешево, во-вторых, мы брали для отдельных регионов, за счет этого разгружали общую ливанскую сеть. Мы брали 200 мегаватт — это 10% от общей потребности, а значит это электричество не решит общую проблему. Отказываться или нет от сирийской энергии из-за новых американских санкций — вопрос политический. Если договорятся об оплате по какой-либо схеме, то можно брать. Как решится вопрос мы не в курсе — это дело на высшем уровне", — пояснил источник.

Ливанские власти неоднократно обсуждали поставки электроэнергии из Иордании и Египта, где в свою очередь заявляли о готовности предоставить необходимый объем. Однако подобные поставки опять требуют политического решения, технической модернизации электросетей Ливана и САР и могут быть реализованы только через Сирию, что в свою очередь может столкнуться с проблемой санкций США.

"О поставках из других стран (нефтепродуктов) говорить преждевременно. Эти поставки не решат проблему, только частично удовлетворят некоторые потребности. Проблему надо решать в Ливане. До событий в Сирии рассматривался проект, который должен был соединить восемь арабских государств в единую энергосистему, но, к сожалению, весь этот проект был разрушен", — добавил источник.

На прошлой неделе высокопоставленная делегация из Ирака находилась с рабочим визитом в Бейруте, где с местными властями были достигнуты договоренности о поставках нефтепродуктов в Ливан.

ВОЗМОЖНЫЕ РЕШЕНИЯ

По мнению сотрудника госкомпании, решением для Ливана могут стать альтернативные источники электроэнергии. Ливанская сторона обсуждала с иностранными компаниями проекты по ветреным мельницам и солнечным станциям. В данных проектах должен был играть важную роль частный сектор, который на сегодняшний день из-за финансового кризиса не может осуществлять оплаты. "Есть надежда на Россию в строительстве электростанций. Были компании из РФ, которые уже проявляли интерес к ливанскому рынку и выходили с конкретными предложениями. Очень важную техническую роль играют выпускники из России, работающие в ливанской энергокомпании, в том числе двое выпускников МЭИ являются директорами", — добавил собеседник агентства.

Ливанские власти, в свою очередь, не смотря на экономический кризис продолжают сдерживать цены на топливо на внутренним рынке, компенсируя перерасходы из бюджета и ведя переговоры с рядом государств о новых поставках нефтепродуктов по приемлемым ценам в ближайшее время. Премьер-министр страны Хассан Дияб после заседания правительства во вторник выразил благодарность иракским властям, заявив, что работа между двумя странами продолжается, а также, по его словам, есть дружественные страны, которые пообещали предоставить помощь для спасения Ливана. Он выразил большую надежду, что в ближайшее время граждане этой страны почувствуют положительные результаты в своей повседневной жизни.