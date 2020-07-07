МОСКВА, 7 июл /ПРАЙМ/. Низкие спрос и цены на газ в Европе и Азии делают экономику поставок сжиженного природного газа (СПГ) из США неэффективной, покупатели отказались от 110 летних поставок СПГ, следует из ежемесячного краткосрочного прогноза управления энергетической информации Минэнерго США (EIA).

"Мягкая зима и ограничительные меры, связанные с COVID-19, привели к снижению мирового спроса на природный газ и увеличению его запасов в Европе и Азии, что сократило потребности в импорте СПГ. Низкие спотовые цены на природный газ и СПГ в Европе и Азии снизили экономическую жизнеспособность экспорта СПГ из США, который крайне чувствителен к ценам", — говорится в прогнозе.

"Летом 2020 года более 70 экспортных поставок СПГ из США на июнь и июль были отменены, более 40 — на август. Для сравнения 74 поставки были направлены из США в январе 2020 года", — добавляет EIA.