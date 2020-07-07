МОСКВА, 7 июл /ПРАЙМ/. Национальная нефтяная компания Абу-Даби (ADNOC) намерена в следующем месяце увеличить экспорт нефти, в то время как сокращения добычи ОПЕК+ должны уменьшиться, пишет агентство Рейтер со ссылкой на знакомые с ситуацией источники.

"ADNOC планирует нарастить свой экспорт нефти в августе, это первый сигнал того, что ОПЕК и ее союзники готовятся ослабить рекордное снижение добычи нефти в следующем месяце", — сообщило агентство. Источники из отрасли и из сферы торговли отметили, что ADNOC планирует увеличить экспорт нефти в августе на 300 тысяч баррелей в день в августе, пишет агентство.

Агентство 29 июня сообщало, что ADNOC сократит объем программы поставок нефти, запланированных на август, на 5%.

Новые договоренности ОПЕК+ стартовали с мая с двухмесячного сокращения добычи нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки, 6 июня оно было продлено на июль. Далее снижение уменьшится до 7,7 миллиона баррелей в сутки на период до конца года и 5,8 миллиона до конца апреля 2022 года. Базой отсчета взят октябрь 2018 года, но для РФ и Саудовской Аравии — 11 миллионов баррелей в сутки, от которых по аналогии идет снижение на 23%, 18% и 14% соответственно.

При этом страны, недовыполнявшие свои обязательства в мае и июне, обязались компенсировать это в течение квартала. Среди них назывались Ирак, Казахстан, Нигерия, Ангола и Габон.