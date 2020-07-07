СОЧИ, 7 июл /ПРАЙМ/. Бригады специалистов из муниципалитетов Кубани помогут восстановить энергоснабжение в Краснодаре, где из-за жары остаются без света около десяти тысяч жителей, сообщает администрация Краснодарского края.

Отмечается, что за последние два дня из-за установившейся жары свет отключали в Ейске, Геленджике, Сочи, Темрюке. Самая сложная ситуация – в Краснодаре. Потребление электроэнергии в краевой столице возросло на 50% по сравнению с летним максимумом прошлого года. В понедельник без света остались больше 40 тысяч человек. По данным властей Краснодара, во вторник произошло ещё 12 крупных отключений энергоснабжения.

"Частично аварии устранены, однако электричество не восстановлено в домах 10 тысяч человек. По словам мэра Краснодара Евгения Первышова, ночью работали девять ремонтных бригад. Но собственных сил и средств для оперативного восстановления аварий на сетях городу не хватает", — говорится в сообщении.

По поручению губернатора Вениамина Кондратьева в регионе для решения проблемы создан оперативный штаб.

"Для восстановления энергоснабжения в Краснодаре привлечены дополнительные бригады из соседних муниципалитетов… где ситуация с электроснабжением сейчас стабильна. Это в том числе аварийные службы Славянского и Тимашевского районов. Кроме того, будут задействованы дополнительные ресурсы подрядных организаций "сетевиков", — говорится в сообщении.

Уточняется также, что на территории всего края необходимо провести внеплановые осмотры электросетевых объектов. Особое внимание при этом следует уделить обеспечению бесперебойным электроснабжением социально-значимых объектов.