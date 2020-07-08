КРАСНОЯРСК, 8 июл /ПРАЙМ/. Специалисты собрали за сутки 96 кубических метров топливно-водяной смеси на месте аварии на ТЭЦ в Норильске, всего с начала работ — 33 401 кубометр, сообщил журналистам представитель оперативного штаба.

"За сутки собрано топливно-водяной смеси 96 кубометров (всего — 33 401 кубометр)", — сказал представитель оперштаба.

По его словам, в места складирования на территории ТЭЦ-3 поверхностный грунт не вывозили (всего вывезено 188 502 тонны), обработано сорбентом два километра береговой линии.

На ликвидации чрезвычайной ситуации работают 345 человек и 176 единиц техники, из них от МЧС России 11 человек и три единицы техники. Авиационная группировка – два воздушных судна.

Один из резервуаров хранения дизтоплива на ТЭЦ-3 (принадлежит АО "НТЭК", входящему в группу "Норильский никель") в Норильске 29 мая получил повреждения из-за резкой просадки опор фундамента, произошло ЧП с утечкой около 21 тысячи тонн топлива. "Норникель" считает основной причиной аварии потепление в условиях вечной мерзлоты, которое привело в движение опоры под топливными цистернами. На территории Красноярского края введен режим ЧС федерального уровня. МЧС сообщило о локализации разлившегося топлива. Было возбуждено уголовное дело по ряду статей УК РФ. Росприроднадзор оценил ущерб экологии, нанесенный аварией, почти в 148 миллиардов рублей.