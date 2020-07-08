ВАШИНГТОН, 8 июл — ПРАЙМ. Глава Минобороны ФРГ, лидер немецких консерваторов Аннегрет Крамп-Карренбауэр на онлайн-конференции EU Defense Washington Forum ответила на претензии к проекту "Северный поток 2" и призвала обсуждать их "открыто между друзьями".

"Мы говорим об энергетических вопросах, энергообеспечении через "Северный поток 2", это не близкий мне проект, но он был начат предыдущими правительствами, и он почти завершен сегодня. Есть три основных пункта для критики: во-первых, что мы становимся слишком зависимы от российского газа. Но в это же время мы диверсифицируем энергопоставки в Европе, используем другие источники энергии, СПГ, развиваем альтернативную и возобновляемую энергетику", — сказала министр и глава Христианско-демократического союза (ХДС) — ведущей немецкой партии, к которой принадлежит и канцлер ФРГ Ангела Меркель.

По словам Крамп-Карренбауэр, еще одним пунктом со стороны критиков проекта являются "легитимные интересы Украины и восточноевропейских государств, таких как Польша, в области безопасности" в связи с реализацией "Северного потока 2". Крамп-Карренбауэр подчеркнула, что Берлин учитывает эти интересы "в текущих переговорах".

Комментируя аргумент противников проекта, что доходы России от поставок газа направляются в том числе на оборону, министр заявила, что "дело тут не только в "Северном потоке 2". "Конечно, мы говорим об экономических интересах, и да, экономический интерес есть у США относительно природного газа и СПГ. Он обоснован, и мы выступаем за то, чтобы открыто обсудить эти вопросы между друзьями", — добавила Крамп-Карренбауэр.

"Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре ввели санкции против проекта, потребовав от компаний, ведущих прокладку, немедленно прекратить строительство. Швейцарская Allseas практически сразу заявила о приостановке прокладки газопровода. РФ неоднократно заявляла, что проект коммерческий и выгоден Европе.

Ранее конгрессмены Республиканской и Демократической партий внесли на рассмотрение палаты представителей США законопроект, предусматривающий усиление санкций, направленных против проекта газопровода "Северный поток 2", сообщил член палаты представителей от республиканцев Адам Кинзингер. Кроме того, в начале июня в сенат США был внесен еще один законопроект против "Северного потока 2". Он предлагает вводить санкции к страховщикам судов, работающих на прокладке газопровода.

Власти Германии готовят ответные меры, если Белый дом реализует свою угрозу дополнительных санкций против газопровода "Северный поток 2", информировало ранее агентство Блумберг со ссылкой на правительственные источники в Берлине. Во внутреннем документе немецкого минэкономики говорится, что новые санкции США могут затронуть значительное число европейских компаний и банков, а также правительственные организации. В ответ на это правительство Ангелы Меркель рассматривает план по скоординированным действиям Евросоюза, отмечает агентство.