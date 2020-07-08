МОСКВА, 8 июл — ПРАЙМ. Потребительские цены на бензин в РФ в июне выросли на 0,8% к маю и на 1,5% к июню прошлого года, говорится в материалах Росстата.

Стоимость бензина в первом полугодии выросла на 1,6% по сравнению с первым полугодием 2019 года.

Также сообщается, что потребительские цены на бензин с 30 июня по 6 июля увеличились по сравнению с предыдущей неделей на 0,2%, а дизельное топливо – на 0,1%.

На прошлой неделе Федеральная антимонопольная служба сообщила, что фиксирует незначительный рост цен на бензин, который связан с выходом страны из режима самоизоляции. Однако спрос и предложение уже стабилизировались, отмечали в ведомстве. В конце июня Минэнерго РФ сообщало об относительно стабильных ценах на топливо в рознице, а также что их темпы роста с начала года находятся ниже инфляции.