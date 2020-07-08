СОЧИ, 8 июл /ПРАЙМ/. Энергоснабжение в Краснодаре, нарушенное в понедельник из-за жары и вызвавшее почти 20 аварий еще за два дня, удалось полностью восстановить, сообщает администрация региона.

С начала недели из-за установившейся жары на Кубани начались перебои в энергоснабжении: свет отключали в Ейске, Геленджике, Сочи, Темрюке. Самая сложная ситуация – в Краснодаре. Потребление электроэнергии в краевой столице возросло на 50% по сравнению с летним максимумом прошлого года. В понедельник без света остались больше 40 тысяч человек. По данным властей Краснодара, во вторник произошло еще 12 крупных отключений энергоснабжения, а в среду — семь. Для восстановления энергоснабжения в краевую столицу были привлечены бригады из разных районов Кубани.

"Аварийно-восстановительные работы системы электроснабжения Краснодара завершены. В краевой столице, где сегодня произошло семь технологических нарушений, электричество подается в дома и социальные объекты в полном объеме", — говорится в сообщении.

Уточняется, что из-за поломок без света оставалось более 6 тысяч человек и восемь соцобъектов. Для проведения аварийно-восстановительных работ было задействовано 60 человек, 25 единиц техники, в том числе 17 резервных источников "НЭСК-электросети". В течение нескольких часов нарушения были устранены и электроснабжение возобновилось.

"В целом по краю без электричества сегодня оставались более 34 тысячи человек и 16 объектов социальной сферы. Для устранения аварий бригадам "НЭСК-электросети" потребовалось порядка шести часов. В настоящее время проблема решена везде, кроме подстанции 110 кВ "Очистные сооружения" в Белореченске", — говорится сообщении.

Уточняется, что дома потребителей частично запитали, без света остаются еще около 2,9 тысяч человек, восстановительные работы продолжаются.