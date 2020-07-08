МОСКВА, 8 июл /ПРАЙМ/. АО "Русатом Сервис" (входит в госкорпорацию "Росатом") и крупнейшая венгерская энергетическая компания MVM Group зарегистрировали в Венгрии совместное предприятие в European Power Services Ltd., которое будет оказывать сервисные услуги на европейском рынке в области атомной энергетики, в традиционной энергетики, сегменте возобновляемых источников, нефтегазовой отрасли и других промышленных секторах, сообщила российская компания.

"Основная цель создания совместного предприятия заключается в стремлении объединить научные и производственные ресурсы предприятий Госкорпорации "Росатом" с локальными инжиниринговыми и прикладными компетенциями MVM Group", — говорится в сообщении.

Венгерская и российская сторона являются учредителями и владельцами акций нового юридического лица на паритетных началах, отмечается в сообщении. Однако при этом с точки зрения корпоративной консолидации компания European Power Services является частью MVM Group и полным резидентом в Венгрии, уточняется в пресс-релизе.

"Русатом Сервис" входит в электроэнергетический дивизион "Росатома". Компания предоставляет зарубежным АЭС с российскими реакторами типа ВВЭР полный спектр услуг и поставок, необходимых для обеспечения эксплуатации и ремонта. Компания присутствует практически во всех странах с действующими атомными энергоблоками ВВЭР за пределами России.

На рынках Китая, Ирана, Болгарии и Армении "Русатом Сервис" занимает лидирующие позиции, являясь генподрядчиком работ по продлению сроков эксплуатации, выполнению планово-предупредительных ремонтов и модернизации оборудования атомных блоков ВВЭР.