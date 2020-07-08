КАЗАНЬ, 8 июл /ПРАЙМ/. Кровля административного здания и пустого ангара загорелись в Казани вечером в среду, площадь пожара составила 1,2 тысячи квадратных метров, сообщает ГУМЧС России по Татарстану.

"В 22.10… поступило сообщение о пожаре в складском помещении по адресу: Казань, улица Южно-Промышленная, дом 3, филиал "Казаньнефтепродукт" ОАО ХК "Татнефтепродукт", — говорится в сообщении.

По прибытию первого пожарно-спасательного подразделения в 22.18 объявлен ранг пожара № 3. Происходило горение кровли одноэтажного административного здания размером 15х30 метров и пустого ангара размером 10х30 метров. По предварительным данным, площадь пожара составляет 1,2 тысячи квадратных метров.

В настоящее время к ликвидации пожара привлекаются 96 человек и 31 единица техники, в том числе от МЧС – 72 человека и 22 единицы техники.