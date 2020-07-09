КАЗАНЬ, 8 июл /ПРАЙМ/. Пожарный поезд привлекли к тушению пожара в административном здании и пустом ангаре компании "Казаньнефтеродукт", угрозы распространения огня на резервуары с нефтепродуктами нет, сообщает ГУМЧС России по Татарстану.

По информации ведомства, сообщение о пожаре в складском помещении филиала "Казаньнефтепродукта" ОАО ХК "Татнефтепродукт" в Казани поступило в 22.10 среды. Горела кровля одноэтажного административного здания размером 15 на 30 метров и пустого ангара 10 на 30 метров. По предварительным данным, площадь пожара составляет 1,2 тысячи квадратных метров.

"В 23.24 к месту выехал пожарный поезд. Угрозы перехода огня на резервуары с нефтепродуктами нет, они находятся в 250 метрах от места пожара", — говорится в сообщении.