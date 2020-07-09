КАЗАНЬ, 9 июл /ПРАЙМ/. Прокуратура Татарстана выяснит причины возникшего в среду вечером пожара на территории компании "Казаньнефтепродукт" и при наличии оснований примет меры прокурорского реагирования, сообщает надзорное ведомство.

По информации регионального ГУМЧС, сообщение о пожаре в складском помещении филиала "Казаньнефтепродукта" ОАО ХК "Татнефтепродукт" в столице Татарстана поступило в 22.10 среды. Горела кровля одноэтажного административного здания размером 15 на 30 метров и пустого ангара 10 на 30 метров. По предварительным данным, площадь пожара составляет 1,2 тысячи квадратных метров. К месту происшествия выехал пожарный поезд. Как сообщал главк МЧС, угрозы перехода огня на резервуары с нефтепродуктами нет.

"Прокуратурой совместно с ГУМЧС России по Татарстану в рамках надзорных мероприятий будут выяснены причины возникшего пожара … обстоятельства, способствовавшие происшествию, а так же соблюдение ответственными лицами законодательства о пожарной и промышленной безопасности при эксплуатации объекта", — говорится в сообщении.

Отмечается, что при наличии оснований в отношении виновных лиц будут приняты меры прокурорского реагирования.