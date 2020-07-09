МЕХИКО, 9 июл /ПРАЙМ/. Министерство энергетики Мексики распорядилось создать первое в истории страны государственно-частное партнерство для разработки нефтяного месторождения, права на которое изначально заявлял частный консорциум.

"Минэнерго дало указание Pemex и Talos Energy Offshore объединить пограничный участок на месторождении Зама. Впервые в истории страны нефтеносный участок будут совместно разрабатывать государственная и частная компании", — говорится в сообщении ведомства в Twitter.

Ранее СМИ сообщали со ссылкой на источники в отрасли о том, что мексиканская нефтегазовая корпорация Pemex стремится получить контроль над залежами нефти на месторождении Зама, которые международный консорциум во главе с американской Talos Energy обнаружил на границе с участком Pemex.

По мнению международных аудиторов, Talos мог претендовать на 60% общих запасов нефти, которые на своем участке позднее также обнаружила Pemex. Мексиканская сторона заявляла, что не согласна с таким распределением.

Правительство Мексики отменило установленные при прошлом президенте правила распределения нефтеносных участков через открытые аукционы, что вызвало критику со стороны сторонников свободного рынка и опасения пересмотра результатов аукционов среди игроков отрасли. Президент Лопес Обрадор неоднократно заявлял о том, что ни один из контрактов на разработку месторождений пересмотрен не будет.

Государственная нефтегазовая группа Pemex активизировала бурение на территории Мексики в связи с иссякающими запасами месторождений, находящихся в разработке.

Поддержка нефтегазовой отрасли и государственной компании Petroleros Mexicanos (Pemex) заявлена одним из приоритетов в финансовой политике действующего правительства.