КАЗАНЬ, 9 июл /ПРАЙМ/. Пожарные локализовали пожар в административном здании и пустом ангаре компании "Казаньнефтеродукт", возникший в среду вечером, сообщает ГУМЧС России по Татарстану.

По информации регионального ГУМЧС, сообщение о пожаре в складском помещении филиала "Казаньнефтепродукта" ОАО ХК "Татнефтепродукт" в столице Татарстана поступило в 22.10 среды. Горела кровля одноэтажного административного здания размером 15 на 30 метров и пустого ангара 10 на 30 метров.

"В 0.53 пожар локализован", — говорится в сообщении ведомства.