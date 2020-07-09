КАЗАНЬ, 9 июл /ПРАЙМ/. Территория в Казани, на которой в среду вечером произошёл крупный пожар в административном здании и пустом ангаре, принадлежит компании "Казэнергострой", арендована она Региональной экологической компанией, сообщает ГУМЧС России по Татарстану.

По информации ведомства, сообщение о пожаре в складском помещении в столице Татарстана поступило в 22.10 среды. Горела кровля одноэтажного административного здания размером 15 на 30 метров и пустого ангара 10 на 30 метров. По предварительным данным, площадь пожара составила 1,2 тысячи квадратных метров.

"Данная территория принадлежит ООО "Казэнергострой", арендатор — ООО "Региональная экологическая компания", — говорится в сообщении ведомства.