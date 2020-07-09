ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 9 июл — ПРАЙМ. Нефтепродукты попали в реку Сайма в Сургуте (ХМАО), площадь загрязнения составляет около 250 квадратных метров, сообщили РИА Новости в администрации города.

"Был произведен сброс нефтепродуктов в ливневую канализацию города, нефтепродукты попали в водохранилище реки Сайма. На данный момент устанавливается истинный объем загрязнения, представители ГО и ЧС устанавливают боновые ограждения", — сказал РИА Новости руководитель муниципального отдела по природопользованию и благоустройству городских территорий Вячеслав Адушкин.

По его словам, специалисты выясняют, каким образом нефтепродукты оказались в ливневой канализации, а затем — в реке. Адушкин уточнил, что факт загрязнения был установлен в четверг.

"Нефтепродукты будут собраны, абсорбированы, откачаны и вывезены для утилизации", — добавил он.

Как пояснили журналистам в муниципальном управлении массовых коммуникаций, предполагается, что в реку попало около 200 литров мазута, предварительная площадь загрязнения составляет примерно 250 квадратных метров. В мэрии также заявили, что нефтепродукты могло смыть "большим потоком воды" из-за обильных осадков, выпавших в Сургуте за последние дни.

Это второй подобный случай в Сургуте за последний год. В середине августа 2019-го администрация города сообщала о разливе нефтепродуктов, который образовал на Сайме масляное пятно площадью 2 тысячи квадратных метров. Отмечалось, что нефтепродукты попали в реку также через ливневую канализацию. Причины случившегося не озвучивались, к расследованию инцидента подключались правоохранительные органы.