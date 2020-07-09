МОСКВА, 9 июл — ПРАЙМ. Производство сжиженного углеводородного газа (СУГ) в России в мае упало до 1,01 миллиона тонн, что является минимальным показателем с апреля 2015 года, когда показатель составил 989,4 тысячи тонн, сообщает международное ценовое агентство Argus.

"Сокращение производства вызвано выполнением обязательств России по уменьшению добычи нефти в рамках соглашения ОПЕК+, а также проведением плановых ремонтов на предприятиях", — поясняется в материале.

Так, с 10 мая профилактические работы ведутся на Астраханском ГПЗ "Газпрома", выпускающем 35 тысяч тонн в месяц сжиженного газа. Ожидается, что завод возобновит выпуск продукта 16 июля.

Кроме того, "Сибур Холдинг" 14-21 мая проводил ремонт на "Няганьгазпереработке", выпускающей 40-45 тысяч тонн СУГ в месяц. С 25 мая по 6 июня на профилактику была остановлена одна из двух газофракционирующих установок (ГФУ) в Тобольске мощностью по переработке 3,8 миллиона тонн в год. "Сибур-Тобольск" производит около 400 тысяч тонн в месяц товарного СУГ.

В свою очередь сам "Сибур", крупнейший производитель нефтегазохимии в России, в мае сообщал, что новая сделка ОПЕК+ из-за ее беспрецедентного масштаба может оказать негативное влияние на операционные результаты компании, если приведет к снижению поставок попутного нефтяного газа (ПНГ). Именно этот газ и используют в производстве СУГ.

Новые договоренности ОПЕК+ стартовали с мая с сокращения добычи нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки на два месяца, а в июне это условие было продлено на июль. Далее объем сокращений снизится до 7,7 миллиона баррелей в сутки на период до конца года и 5,8 миллиона — до конца апреля 2022 года. Базой отсчета взят октябрь 2018 года, но для РФ и Саудовской Аравии — показатель в 11 миллионов баррелей в сутки, от которых по аналогии идет снижение на 23%, 18% и 14% соответственно.