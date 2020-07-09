МОСКВА, 9 июл — ПРАЙМ. "Газпром нефть" заявила, что на Восточно-Пякутинском месторождении в ЯНАО у ее "дочки" действительно была утечка нефтесодержащей жидкости, но ее количество было совсем небольшим и информация об инциденте от властей не скрывалась.

В среду региональное управление СК РФ заявило, что дочернее предприятие "Газпром нефти" в Ямало-Ненецком автономном округе лишь спустя три дня проинформировало о разливе нефтепродуктов из трубопровода, часть которых попала в акватории двух рек — Пякупур и Котутаяха. Возбуждено уголовное дело по признакам "сокрытия информации о событиях, фактах и явлениях, создающих опасность для окружающей среды".

"Информация о сокрытии дочерней компанией "Газпром нефти" информации об утечке небольшого количества нефтесодержащей жидкости на Восточно-Пякутинском месторождении ЯНАО является ложной. Также не соответствуют действительности опубликованные в СМИ сообщения об обнаружении маслянистых нефтепроявлений на реке Пякупур на протяжении 24 километров", — говорится в заявлении компании.

По данным "Газпром нефти", 28 июня в результате заводского брака на трубопроводе ее "дочки" в ЯНАО незначительный объем нефтесодержащей жидкости (0,1 кубометра) распылился на площади 15 квадратных метров, но был оперативно удален, и по государственной классификации данный инцидент относится к незначительным. Вместе с тем она отмечает, что в соответствии с регламентом на находящейся рядом реке оперативно были установлены боновые заграждения, так как в этот период шел дождь.

Компания заявляет, что в соответствии с законодательством направила 29 июня сообщение о происшествии в Северо-Уральское межрегиональное управление Росприроднадзора, прокуратуру ЯНАО и департамент природно-ресурсного регулирования, лесных отношений и развития нефтегазового комплекса правительства ЯНАО. В сообщении регионального управления СК указывалось, что с трехдневной задержкой сообщение об аварии поступило в Северо-Уральское управление Ростехнадзора, а сама утечка была 27 июня.

"30 июня и 2 июля место происшествия осмотрела межведомственная комиссия с участием представителей природоохранной прокуратуры ЯНАО. У береговой линии рек Котутояха и Пякопур были обнаружены несколько небольших пятен радужной пленки длинной до 3 метров. Лабораторный анализ проб воды превышения предельно допустимой концентрации содержания нефтепродуктов не зафиксировал", — отмечает "Газпром нефть".

"Несмотря на незначительность данного происшествия, "Газпром нефть" приняла исчерпывающие меры по оперативной ликвидации последствий и информированию госорганов о нем", — подчеркивает компания.