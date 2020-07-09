МОСКВА, 9 июл — ПРАЙМ. Минэнерго РФ рассчитывает на восстановление к концу года потребления электроэнергии в стране до докризисных показателей, сообщил замминистра Евгений Грабчак.

"Ожидаем, что потребление к концу года восстановится и выйдет на докризисные уровни до коронавирусной инфекции", — сказал он в ходе выступления в рамках круглого стола "Состояние топливно-энергетического комплекса страны в условиях эпидемии COVID-2019", организованного комитетом по энергетике Госдумы.

По словам Грабчака, потребление электроэнергии в РФ с начала самоизоляции снизилось на 4,7%, в последние две недели идет повышение.

"С начала года потребление по энергосистеме снижается, и сейчас мы фиксируем, что оно снизилось практически на 2,4% относительно аналогичного периода прошлого года. За период самоизоляции с 30 марта этого года снижение с учетом температурного фактора составило порядка 4,7%", — сказал Грабчак.

"Результаты июня тоже нас не совсем порадовали — это минус 5,8% по сравнению с прошлым годом. Однако вместе с тем уже вторую неделю подряд мы фиксируем тренд на повышение потребления электроэнергии", — добавил он.