МОСКВА, 9 июл — ПРАЙМ. Производство бензина в РФ за период с 29 июня по 5 июля выросло на 1,5% по сравнению с предыдущей неделей — до 787,3 тысячи тонн, следует из материалов Росстата.

По данным ведомства, производство дизельного топлива выросло на 2,4% — до 1,489 миллиона тонн.

Выпуск бензина в мае составил 2,494 миллиона тонн, дизтоплива — 6,286 миллиона тонн.

В июне Минэнерго РФ ожидало снижения спроса на бензин в РФ со стороны потребителей на 10% по сравнению с аналогичным показателем прошлого года. При этом ведомство рекомендовало нефтяникам в июне переориентировать экспортные потоки топлива на внутренний рынок, а также произвести бензина в июне на уровне прошлого года в размере более 3,1 миллиона тонн. Нефтяники готовы выполнить рекомендацию, отмечало министерство.