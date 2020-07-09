МОСКВА, 9 июл — ПРАЙМ. Снижение спроса на внутреннем рынке газа РФ в 2020 году ожидается на уровне порядка 4,8%, сообщила начальник отдела в управлении по работе с органами власти "Газпром межрегионгаза" Юлия Леликова.

"По итогам 2020 года пока осторожно прогнозируем снижение спроса на внутреннем рынке газа в размере порядка 4,8%", — сказала она в рамках круглого стола по состоянию ТЭК в условиях пандемии COVID-19 в Госдуме.