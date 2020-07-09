МОСКВА, 9 июл /ПРАЙМ/. Дочерняя компания Veon — Veon Holdings B. V. успешно рефинансировала существующее двустороннее кредитное соглашение с банком ВТБ на 30 миллиардов рублей, говорится в сообщении компании.

Отмечается, что рефинансирование позволит продлить срок погашения и снизить стоимость существующего кредита между ВТБ и Veon Holdings.

"Эта сделка является еще одним шагом в сторону улучшения структуры капитала Veon и увеличения нашего рублевого финансирования. Мы удовлетворены сильной поддержкой, которую мы получили от этой сделки с ВТБ, что еще больше укрепляет цели группы в отношении структуры капитала и финансовой гибкости", — прокомментировал главный финансовый директор Veon Group Серкан Окандан.