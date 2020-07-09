МОСКВА, 9 июл /ПРАЙМ/. ОПЕК следит за ростом запасов нефти в хранилищах Китая, место для пополнения еще есть, но нужно сохранять бдительность, заявил генсек организации Мохаммед Баркиндо.

"Китай является одним из крупнейших потребителей энергоресурсов, в особенности нефти. И да, они воспользовались преимуществами текущих условий на рынке, чтобы пополнить свои запасы. Особенно стратегические", — сказал Баркиндо, комментируя вопрос о беспокойстве по поводу темпов роста запасов нефти в хранилищах Китая в рамках серии онлайн-диалогов, организованных конференцией CERAWeek компании IHS Markit.

Он отметил, что темпы пополнения нефтехранилищ в Китае достигали почти 2,4 миллиона баррелей в сутки, и сейчас общий уровень запасов превысил 800 миллионов баррелей. "Но тем не менее, у них все еще остается определенный объем свободного места в хранилищах, около 330 миллионов баррелей", — сообщил Баркиндо.

В то же время он напомнил, что буквально несколько месяцев назад отрасль паниковала из-за возможной нехватки места для хранения нефти в мире. "То же самое в Китае. Невозможно за ночь проинвестировать в хранилища, нужно время на привлечение средств, строительство и так далее", — сказал генсек ОПЕК.

"Так что тревожно, если спрос не увеличится темпами, которые позволят продолжить сокращение запасов, также вызывают беспокойство новости из Пекина о том, что в Китае может начаться вторая волна (пандемии COVID — ред.). Все это вызывает беспокойство. Поэтому нам нужно быть бдительными, нужно продолжать открыто делиться информацией о положении вещей, думаю, это ради всеобщего блага", — заключил он.