АФИНЫ, 10 июл /ПРАЙМ/. Строительство терминала импорта сжиженного природного газа (СПГ) началось на Кипре. Это крупнейший энергопроект на острове.

В церемонии закладки первого камня терминала в районе Василикос на южном побережье Кипра между Ларнакой и Лимасолом в четверг вечером принял участие президент Кипра Никос Анастасиадис.

"Это поистине историческая веха, так как сейчас официально начата реализация грандиозного проекта стратегического значения и национальной ценности. Проекта, который ставит Кипр на путь новой энергетической эры, открывает хорошие перспективы как для развития экономики, так и для развития этого места и, конечно, граждан", — заявил Анастасиадис.

Он отметил поддержку европейских институтов, что, по его словам, показывает важность проекта, признанного европейским проектом, представляющим общий интерес.

"В этих рамках идет общее покрытие стоимости строительства проекта, которая составляет 290 миллионов евро, из европейских ресурсов, либо прямым финансированием в размере 101 миллиона евро из механизма "Соединяя Европу", либо путем заимствования на очень выгодных условиях Европейским инвестиционным банком и Европейским банком реконструкции и развития", — сказал президент.

"С сегодняшней закладкой камня в основание объекта завершаются многолетние усилия по доставке природного газа в Республику Кипр", — сказал Анастасиадис.

По его словам, на завершающем этапе, в ноябре прошлого года, были попытки сорвать весь проект, поскольку Европейская комиссия решила не финансировать с 2020 года энергетические проекты, в основе которых природный газ.

Анастасиадис сказал, что спустя почти два десятилетия становится возможным выполнить решение, принятое в январе 2003 года.

Президент заявил, что реализация проекта приведет к отмена энергетической изоляции страны и постепенному прекращению импорта жидкого топлива за счет использования природного газа в производстве электроэнергии, промышленности, судоходстве, туризме и транспорте. Воздействие на окружающую среду сократится на 30%, поскольку природный газ является более чистой формой энергии, чем используемое сегодня жидкое топливо.

"С импортом природного газа и открытием конкурентного рынка электроэнергии в 2021 году создаются условия для еще более низких затрат на потребление", — заявил Анастасиадис.

Помимо строительства инфраструктуры для импорта сжиженного природного газа, реализуются проекты на сумму более 200 миллионов евро, большая часть которых, как ожидается, будет завершена в ближайшие три года, сообщил президент.

Терминал строится совместным предприятием China Petroleum Pipeline Engineering (дочерней компанией China National Petroleum Corporation CNPC) и греческой METRON S.A., с участием компаний Hudong-Zhonghua Shipbuilding и Wilhelmsen Ship Management.