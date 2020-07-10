МОСКВА, 10 июл /ПРАЙМ/. Топливная компания госкорпорации "Росатом" ТВЭЛ, несмотря на ситуацию с коронавирусной инфекцией, в соответствии с графиком выполняла поставки ядерного топлива для АЭС за рубежом, сообщила в интервью РИА Новости президент ТВЭЛ Наталья Никипелова.

"В условиях серьезных ограничений мы не снижаем свой привычный темп. Поставки ядерного топлива на российские АЭС и зарубежным заказчикам проходят строго в срок в соответствии с контрактными обязательствами. За время пандемии все топливо дошло на АЭС вовремя и было принято без замечаний", — сказала она.

Никипелова напомнила, что уже во время пандемии весной нынешнего года успешно прошла приемку изготовленная на мощностях ТВЭЛ так называемая начальная загрузка топлива для энергоблока №1 Белорусской АЭС. Кроме того, ТВЭЛ были подписаны десятилетний контракт на поставки компонентов топлива для египетского исследовательского реактора ETRR-2 и контракт на поставку топлива для реактора в чешском исследовательском центре Ржеж.

ТВЭЛ — один из крупнейших в мире производителей ядерного топлива. Обеспечивает топливом 73 энергетических реактора в 13 странах мира, исследовательские реакторы в восьми государствах, а также транспортные реакторы российского атомного флота. Каждый шестой энергетический реактор в мире работает на топливе, изготовленном ТВЭЛ.

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