МОСКВА, 10 июл — ПРАЙМ. Международное рейтинговое агентство Fitch подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) "Новатэка" в иностранной валюте на уровне "BBB", прогноз — стабильный, говорится в сообщении агентства.

"Подтверждение отражает сильный интегрированный бизнес-профиль "Новатэка", улучшенные операции после полного развертывания проекта "Ямал СПГ", сильную генерацию денежных потоков", — поясняет Fitch.

Агентство отмечает, что "Новатэку" удалось сохранить низкие показатели левериджа, несмотря на значительные капитальные затраты на завершение проекта "Ямал СПГ".

Fitch ожидает, что показатели левериджа увеличатся, но останутся в пределах рейтинга в течение следующих четырех лет, "поскольку инвестиции в СПГ-2 в Арктике будут финансироваться за счет выручки от продажи 40% доли в проекте, которая уже состоялась, путем вливания капитала от партнеров, а также проектного финансирования".

"Ямал СПГ" — российский проект по сжижению природного газа на базе Южно-Тамбейского месторождения. Акционеры — "Новатэк" (50,1%), Total (20%), CNPC (20%) и Фонд Шелкового пути (9,9%).

"Арктик СПГ 2" — второй крупнотоннажный СПГ-проект "Новатэка" после "Ямала СПГ". Ресурсная база — Утреннее месторождение в ЯНАО. Запуск первой из трех технологических линий запланирован на 2023 год, но представители компании периодически называют более ранний срок – 2022 год. Акционеры — "Новатэк" (60%), Total (10%), китайская CNOOC (10%), "дочка" китайской CNPC — CNODC (10%), а также консорциум японских Mitsui & Co и JOGMEC — Japan Arctic LNG (10%).

"Новатэк" — один из крупнейших независимых производителей газа в РФ, создан в 1994 году. Месторождения и лицензионные участки компании расположены преимущественно в Ямало-Ненецком автономном округе.