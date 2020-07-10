МОСКВА, 10 июл — ПРАЙМ. Газопровод "Голубой поток" из России в Турцию так и не возобновил работу после технического обслуживания в мае, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на источники.

"Газопровод "Голубой поток", который должен возобновить работу после прошедшего в мае техобслуживания, по-прежнему простаивает… поскольку Анкара увеличивает закупки СПГ в качестве замены поставкам "Газпрома", — пишет агентство со ссылкой на трех источников.

Турецкая государственная энергетическая компания Botas сообщала, что "Голубой поток" будет остановлен на техническое обслуживание с 13 по 29 мая, однако фактическая дата запуска газопровода до сих пор неизвестна, сказали собеседники агентства. По словам одного из них, после запуска новой газовой трубы "Турецкий поток" необходимость параллельно использовать и "Голубой поток" исчезла.

Газопровод "Голубой поток" мощностью 16 миллиардов кубометров газа в год был запущен в 2003 году. В 2019 году по этому маршруту было прокачано 11,1 миллиарда кубометров газа. В начале 2020 года начались поставки по новому российско-турецкому газопроводу "Турецкий поток". Он состоит из двух ниток мощностью по 15,75 миллиарда кубометров каждая.

Турция — традиционно один из крупнейших покупателей российского трубопроводного газа, поставки которого осуществляет в страну "Газпром". Однако в последние годы продажи "голубого топлива" компании на турецком рынке падают. Так, в прошлом году они снизились на 35% — до 15,5 миллиарда кубометров. По последним данным энергетического регулятора Турции EPDK, поставки российского газа в страну в апреле упали в годовом выражении на 68,57% — до 470 миллионов кубометров, но при этом доля РФ на рынке Турции увеличилась до 17,86% с мартовских 9,89%.

В "Газпроме" не стали комментировать агентству остановку "Голубого потока", отметив лишь, что поставки газа в Турцию осуществляются в соответствии с запросами компаний-импортеров на условиях "бери или плати".