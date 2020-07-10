МОСКВА, 10 июл — ПРАЙМ. Газопровод "Голубой поток" из РФ в Турцию не приносит выгоды для российского бюджета, поскольку при поставках по нему не платится 30%-ная экспортная пошлина, поставки по "Турецкому потоку" сейчас более целесообразны, прокомментировал РИА Новости аналитик по газу Центра энергетики Московской школы управления "Сколково" Сергей Капитонов.

Агентство Рейтер со ссылкой на источники сообщило в пятницу, что газопровод "Голубой поток" так и не возобновил работу после технического обслуживания в мае. По словам одного из источников, после запуска новой газовой трубы "Турецкий поток" необходимость параллельно использовать и "Голубой поток" исчезла. Кроме того, Турция активно наращивает закупки СПГ.

"При поставках по "Голубому потоку" не платится 30%-ная экспортная пошлина, что, безусловно, выгодно для поставщика, но не приносит выгоды для бюджета. Более же активное задействование "Турецкого потока" необходимо как "Газпрому" (ведь нужно окупать вложенные в проект средства), так и российскому бюджету за счет взимания экспортной пошлины", — рассказал эксперт.

"Инвестиции в строительство "Голубого потока "в свое время составили 3,2 миллиарда долларов. Величина транспортного тарифа известна только оператору газопровода – совместному предприятию "Газпрома" и Eni – но, теоретически, при существующих сегодня в Европе средних тарифных ставках на транспортировку газа, газопровод должен был уже окупиться", — считает Капитонов.

Комментируя падение объемов экспорта российского газа в Турцию в целом, аналитик отметил, что эти поставки осуществляются по контрактам с нефтепродуктовой привязкой, а цены по ним гораздо выше, чем на спотовом рынке. Поэтому сейчас Турция предпочитает закупать спотовый СПГ. Потенциально ситуация может улучшиться с осени, когда в газовых контрактах отразится весеннее падение цен на нефть. Однако турецкие импортеры все равно уже не смогут выполнить условия "бери или плати", что станет предметом торга между "Газпромом" и турецкими компаниями на будущих переговорах, полагает он.