МОСКВА, 10 июн /ПРАЙМ/. "Ростех" может выкупить доли "Интер РАО" и "Роснано" в проекте по созданию газовой турбины ГТД-110М, следует из материалов энергокомпании, подлинность которых подтвердил РИА Новости источник в одном из участников консорциума.

Презентация "Интер РАО" о статусе реализации проекта по созданию ГТД-110, датированная июлем 2020 года, изначально появилась в пятницу в отраслевом телеграм-канале.

"Это рабочие материалы, которые даже еще не финализированы. Никаких решений не принималось и даже не обсуждалось", — сообщили "РИА Новости" в "Интер РАО". Комментариями "Ростеха" и "Роснано" на момент публикации агентство не располагает.

Как следует из этих материалов, 52,95% доля "Интер РАО" оценивается в 4,5 миллиарда рублей, 42,3% доля "Роснано" — в 3,8 миллиарда рублей. Стоимость формируется с учетом вклада в капитал, инвестиций, а также учитываются "премии за успех и риски".

ГТД-110М разработана организацией "ИЦ "Газотурбинные технологии". Эта компания образована совместно "Интер РАО", "Роснано" и ОДК в лице "ОДК-Сатурна". В феврале в составе ОДК была создана компания "ОДК — Турбины большой мощности" для запуска серийного производства газовой турбины ГТД-110М. Эта компания будет осуществлять поставку ГТД-110М заказчику, а также ремонтно-сервисное обслуживание ГТД-110М на протяжении всего жизненного цикла его эксплуатации.

В РФ не производятся газовые турбины большой мощности, от 110 МВт и выше. Это оборудование, основное на теплоэлектростанциях с парогазовым циклом, пока импортируется. В июне "Ростех" сообщал, что ОДК готова к серийному выпуску газовых турбин ГТД-110М до двух единиц в год.