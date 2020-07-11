МОСКВА, 11 июл — ПРАЙМ. Газопровод "Голубой поток", ведущий в Турцию, не работает с мая, когда его закрыли на техническое обслуживание. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные Reuters.

Турецкая государственная нефтегазовая компания Botas объявила, что из-за технического обслуживания «Голубой поток» временно будет выведен из эксплуатации с 13 по 29 мая. Хотя этот срок прошел, "Голубой поток" по прежнему не поставляет газ из России и дата его перезапуска неизвестна, рассказали источники агентства в российском и турецком энергетическом секторе.

Собеседник Reuters в России объяснил, что пока необходимости в этом нет, поскольку Турции хватает тех объемов, которые поставляются по газопроводу "Турецкий поток".

"Нет смысла использовать оба газопровода, если только одного "Турецкого потока" более чем достаточно", — объяснил он.

Сейчас из двух веток "Турецкого потока" работает только одна, с мощностью 15,75 млрд кубометров газа в год (совокупная мощность обеих веток — 31,5 млрд кубометров). Изначально первая нитка трубопровода была предназначена для поставок российского газа турецким потребителям, вторая — в Южную и Юго-Восточную Европу.