ХЕЛЬСИНКИ, 11 июл /ПРАЙМ/. Более 33 тысяч домохозяйств в Эстонии остались без электричества из-за сильного ветра, сообщила в субботу пресс-служба электрокомпании Elektrilevi.

Ранее в субботу сообщалось о 20,3 тысячи домохозяйств, обесточенных из-за сильного ветра по состоянию на середину дня.

"Сильный ветер по состоянию на вторую половину дня обесточил 33,1 тысячи домохозяйств, большинство из них в Пярнуском, Рапласком и Йыгевском уездах. Подобраться к местам неполадок тяжело, поскольку дороги заполнены упавшими деревьями. С самого начала шторма Elektrilevi работает усиленным составом — трудятся 42 бригады. С помощью ликвидации неполадок электроснабжение уже удалось вернуть тысячам клиентам", — говорится в сообщении.

Elektrilevi отмечает, что для устранения некоторых неисправностей может потребоваться время до вечера воскресенья.

По сообщениям местных СМИ, в Пярну обрушилась часть офисного здания, люди не пострадали. В Валгеранна под Пярну пострадали два человека — на их машину упало дерево. Люди были доставлены в больницу.

Служба погоды Эстонии сообщила, что наступающая с запада ложбина низкого давления активизировалась и повлияла на усиление ветра. На материковой части страны порывы ветра достигают 25 метров в секунду, на западе материковой части и на островах — до 27 метров в секунду. В ночь на воскресенье ложбина низкого давления отступит, и небо прояснится.