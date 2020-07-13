КРАСНОЯРСК, 13 июл /ПРАЙМ/. Более ста человек работают на ликвидации разлива авиационного топлива в Таймырском районе Красноярского края, сообщает пресс-служба регионального главка МЧС.

"Работа на месте происшествия продолжается. Группировка приступила к ликвидации его последствий. В ней задействованы сотрудники "Норильскгазпром", спасатели, морские спасатели и другие организации — всего более 100 человек", — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в воскресенье днем при перекачке авиатоплива с баржи на производственный склад, расположенный в районе поселка Тухард, произошла разгерметизация трубопровода и разлив авиационного топлива объемом более 44 тонн на вертолетную площадку и прилегающую к ней территорию. Краевая прокуратура начала проверку, а региональный главк СК возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил охраны окружающей среды при производстве работ.