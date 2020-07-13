МОСКВА, 13 июл — ПРАЙМ. Добыча газа "Новатэка" в первом полугодии текущего года, по предварительным данным, составила 37,58 миллиарда кубометров против 37,57 миллиарда кубометров за аналогичный период прошлого года, говорится в сообщении компании.

В целом компания сократила добычу углеводородов на 0,2% — до 295,5 миллиона баррелей нефтяного эквивалента. Добыча жидких углеводородов (газовый конденсат и нефть) снизилась на 0,9% — до 5,969 миллиона тонн.

При этом по итогам второго квартала добыча углеводородов "Новатэка" составила 145,3 миллиона баррелей нефтяного эквивалента, что на 2,5% меньше год к году. Добыча газа в апреле-июне сократилась на 2,2%, до 18,5 миллиарда кубов, жидких углеводородов — на 3,8%, до 2,92 миллиона тонн, среднесуточная добыча углеводородов — на 2,5%, до 1,6 миллиона баррелей нефтяного эквивалента.

Кроме того, "Новатэк" во втором квартале сократил объем продаж газа, включая СПГ, на 9,9% год к году, до 16,9 миллиарда кубов. Из них на рынке РФ показатель снизился на 4,5%, до 14,43 миллиарда кубов, а на международном — на 32,3%, до 2,47 миллиарда. "Снижение объемов реализации на международных рынках связано с уменьшением доли продаж "Ямала СПГ" на спотовом рынке через акционеров, включая "Новатэк", и при этом увеличением доли прямых продаж "Ямала СПГ" по долгосрочным контрактам", — объясняет компания.

В целом по полугодию продажи газа сократились на 8,2%, до 37,59 миллиарда кубов: из них на рынке РФ — на 3,6%, до 32,67 миллиарда, на международном — на 30,4%, до 4,92 миллиарда. "По состоянию на 30 июня 2020 года 1 миллиард кубометров газа, включая СПГ, а также 450 тысяч тонн стабильного газового конденсата и продуктов его переработки было отражено как "остатки готовой продукции" и "товары в пути" в составе запасов", — добавляет "Новатэк".

"Новатэк" — один из крупнейших независимых производителей природного газа в РФ, создан в 1994 году. Компания занимается разведкой, добычей, переработкой и реализацией газа и жидких углеводородов. Месторождения и лицензионные участки компании расположены преимущественно в Ямало-Ненецком автономном округе.